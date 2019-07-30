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Українці стали жертвами
схеми про виграш автомобіля

Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:54

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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:53

первый коммент, содержащий критику данного ресурса, потерли

тоже хотел написать , что это не статья , а кал, но досмотрел - это реклама!
вот только не понял чего :) похоже какого-то "оборзеватель"...
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:37

Re: Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля

Если у нас народ такой тупой, отваливать через терминал по 15-40тыс. за товар который в глаза не видели и не щупали, то кто им врач. По смс о выигрыше KIA даже в киберполицию писал, ответ был обратитесь позже. Все тут все знают и крышуют сложилось впечатление. Даже сайт двойник работал по KIA, чтоб лохи лучше велись.
tigr-uu
 
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