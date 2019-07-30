первый коммент, содержащий критику данного ресурса, потерли
тоже хотел написать , что это не статья , а кал, но досмотрел - это реклама!
вот только не понял чего похоже какого-то "оборзеватель"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:53
первый коммент, содержащий критику данного ресурса, потерли
тоже хотел написать , что это не статья , а кал, но досмотрел - это реклама!
вот только не понял чего похоже какого-то "оборзеватель"...
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:37
Re: Українці стали жертвами схеми про виграш автомобіля
Если у нас народ такой тупой, отваливать через терминал по 15-40тыс. за товар который в глаза не видели и не щупали, то кто им врач. По смс о выигрыше KIA даже в киберполицию писал, ответ был обратитесь позже. Все тут все знают и крышуют сложилось впечатление. Даже сайт двойник работал по KIA, чтоб лохи лучше велись.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:59
Доверчивые люди были всегда.
Но сам факт "кто владеет информацией" - владеет миром.
Номерами, счетами, информацией о собственниках телефонных номеров, - полной электронной базой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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