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Київстар опублікував фінзвіти:
дохід становить 66 грн з...

Київстар опублікував фінзвіти: дохід становить 66 грн з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:26

Київстар опублікував фінзвіти: дохід становить 66 грн з...

Пропонуємо до обговорення:
Дохід оператора "Київстар" за перше півріччя 2019 року збільшився на 22,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:27

10,75 миллиарда гривен : 26,2 млн абонентов = 66 грн с абонента? Лютый гон!
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