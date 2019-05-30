Дохід оператора "Київстар" за перше півріччя 2019 року збільшився на 22,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Київстар опублікував фінзвіти: дохід становить 66 грн з абонента.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:26
Київстар опублікував фінзвіти: дохід становить 66 грн з...
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Дивися повний текст Київстар опублікував фінзвіти: дохід становить 66 грн з абонента.
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:27
10,75 миллиарда гривен : 26,2 млн абонентов = 66 грн с абонента? Лютый гон!
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