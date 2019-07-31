Фактори, які впливатимуть на курс в останній місяць літа.
Дивися повний текст Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:38
Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?
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Дивися повний текст Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?.
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:38
Эксперты хреновы. ОВГЗ продаются как пирожки, причем в значительной мере и нерезидентам, отсюда и приток валюты и давление на курс.
Сцуко, евра падает, з/п падает, зубожиння уже тут (((
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