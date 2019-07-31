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Зміцнення гривні: чого
чекати від курсу в серпні?

Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:38

Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?

Пропонуємо до обговорення:
Фактори, які впливатимуть на курс в останній місяць літа.

Дивися повний текст Зміцнення гривні: чого чекати від курсу в серпні?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:38

Эксперты хреновы. ОВГЗ продаются как пирожки, причем в значительной мере и нерезидентам, отсюда и приток валюты и давление на курс.
Сцуко, евра падает, з/п падает, зубожиння уже тут (((
Дваждыдвашник
 
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