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ОВГЗ в Киеве на левом берегу
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:55
Подскажите, в каком банке можно купить ОВГЗ в Киеве так, чтобы обслуживаться на левом берегу. Как правило, услуги по ОВГЗ предостоставляют центральные отделения банков или брокеры которые находятся на правом берегу.
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stuermer01
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