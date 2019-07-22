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У Нацбанку не бачать ризиків
у збільшенні іноземцями...

У Нацбанку не бачать ризиків у збільшенні іноземцями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:59

У Нацбанку не бачать ризиків у збільшенні іноземцями...

Пропонуємо до обговорення:
Істотне збільшення нерезидентами портфеля облігацій внутрішньої держпозики не містить значної загрози.

Дивися повний текст У Нацбанку не бачать ризиків у збільшенні іноземцями портфеля держоблігацій.
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