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Зареєструвати ТОВ тепер
можна за три хвилини

Зареєструвати ТОВ тепер можна за три хвилини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:29

Зареєструвати ТОВ тепер можна за три хвилини

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку системно працює над спрощенням умов ведення бізнесу в Україні.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:29

закрывать можно годами...
gento44
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:45

  gento44 написав:закрывать можно годами...

Прочитав заголовок, я то же самое хотел написать.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:05

  gento44 написав:закрывать можно годами...

Дык, вход руб - выход три. А вот это правило никто не обещал не отменять 8)
EKO
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