Зареєструвати ТОВ тепер можна за три хвилини

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку системно працює над спрощенням умов ведення бізнесу в Україні.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 16:29
закрывать можно годами...
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gento44
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Додано: Чет 01 сер, 2019 19:45
gento44 написав:
закрывать можно годами...
Прочитав заголовок, я то же самое хотел написать.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:05
gento44 написав:
закрывать можно годами...
Дык, вход руб - выход три. А вот это правило никто не обещал не отменять
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