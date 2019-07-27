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Фонд гарантування назвав
вартість банківської кризи в...

Фонд гарантування назвав вартість банківської кризи в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24

Фонд гарантування назвав вартість банківської кризи в...

Пропонуємо до обговорення:
ФГВФО оцінив наслідки пережитої банківської кризи для держави, великих вкладників і бізнесу в 190-200 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Фонд гарантування назвав вартість банківської кризи в Україні.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24

Кризис-это когда Порошенко с Гонтаревой уничтожал банки,чтобы потом разворовать их активы с помощью Вор-ушилина.Причем здесь банковский кризис?Они просто воруют наши деньги,вот и всё...
Scotch
 
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