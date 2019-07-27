ФГВФО оцінив наслідки пережитої банківської кризи для держави, великих вкладників і бізнесу в 190-200 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Фонд гарантування назвав вартість банківської кризи в Україні.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24
Фонд гарантування назвав вартість банківської кризи в...
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Дивися повний текст Фонд гарантування назвав вартість банківської кризи в Україні.
Додано: Чет 01 сер, 2019 22:24
Кризис-это когда Порошенко с Гонтаревой уничтожал банки,чтобы потом разворовать их активы с помощью Вор-ушилина.Причем здесь банковский кризис?Они просто воруют наши деньги,вот и всё...
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