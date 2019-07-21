Європейська Бізнес Асоціація закликає НБУ внести зміни до Постанови.
Дивися повний текст Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм заокруглення в чеках.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:54
Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм заокруглення в чеках.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:54
Помимо проблем, описанных в этом материале, есть еще одна - недальновидность Нацбанка. Объективно монета в 10 коп., которая должна остаться в качестве мельчайшей в обращении, ничего не стоит. 25 коп = 1 цент. Правильно было бы сразу изымать все, что мельче четвертака. Но так как Нацбанк строит хорошую мину при плохой игре, предполагая, что это ускорит инфляцию, принимаются тупые решения. При следующем крупном обвале гривни 10 копеек вообще мусором будут. А оставив 25 копеек в качестве мельчайшей монеты, можно было бы (потом, после очередной девальвации и соответствующего витка инфляции) изымать за ненадобностью поочередно четвертак и полтинник. В любом случае, кому и зачем понадобилось оставлять в обращении и 10 коп., и 25 (при том, что 25 на 10 нацело не делится), для меня остается загадкой
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