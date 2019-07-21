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Бізнес закликає Нацбанк
врегулювати механізм...

Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:54

Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська Бізнес Асоціація закликає НБУ внести зміни до Постанови.

Дивися повний текст Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм заокруглення в чеках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:54

Помимо проблем, описанных в этом материале, есть еще одна - недальновидность Нацбанка. Объективно монета в 10 коп., которая должна остаться в качестве мельчайшей в обращении, ничего не стоит. 25 коп = 1 цент. Правильно было бы сразу изымать все, что мельче четвертака. Но так как Нацбанк строит хорошую мину при плохой игре, предполагая, что это ускорит инфляцию, принимаются тупые решения. При следующем крупном обвале гривни 10 копеек вообще мусором будут. А оставив 25 копеек в качестве мельчайшей монеты, можно было бы (потом, после очередной девальвации и соответствующего витка инфляции) изымать за ненадобностью поочередно четвертак и полтинник. В любом случае, кому и зачем понадобилось оставлять в обращении и 10 коп., и 25 (при том, что 25 на 10 нацело не делится), для меня остается загадкой
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:02

  max_us_ua написав:Помимо проблем, описанных в этом материале, есть еще одна - недальновидность Нацбанка. Объективно монета в 10 коп., которая должна остаться в качестве мельчайшей в обращении, ничего не стоит. 25 коп = 1 цент. Правильно было бы сразу изымать все, что мельче четвертака. Но так как Нацбанк строит хорошую мину при плохой игре, предполагая, что это ускорит инфляцию, принимаются тупые решения. При следующем крупном обвале гривни 10 копеек вообще мусором будут. А оставив 25 копеек в качестве мельчайшей монеты, можно было бы (потом, после очередной девальвации и соответствующего витка инфляции) изымать за ненадобностью поочередно четвертак и полтинник. В любом случае, кому и зачем понадобилось оставлять в обращении и 10 коп., и 25 (при том, что 25 на 10 нацело не делится), для меня остается загадкой

Вы серьезно думаете, что там они анализом последствий своих решений занимаются?
Для них, что монета в 10 коп, что 1 грн - уже "ничего не стоит". Монета в 1 грн (совершенно конченного размера) - это 3,5 евроцента, к слову, тоже почти ниочем 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:16

Здається, за весь час із введення заокруглення, в якомусь одному магазині зустрічав таке. Всі решта, як і раніше, нічого не заокруглюють.

  max_us_ua написав:Крім проблем, описаних в цьому матеріалі, є ще одна - недалекоглядність Нацбанку. Об'єктивно монета в 10 коп., Яка повинна залишитися в якості найменшої в зверненні, нічого не варто. 25 коп = 1 цент. Правильно було б відразу вилучати всі, що дрібніше четвертака. Але так як Нацбанк будує хорошу міну при поганій грі, припускаючи, що це прискорить інфляцію, приймаються тупі рішення. При наступному великому обвалі гривні 10 копійок взагалі сміттям будуть. А залишивши 25 копійок в якості найменшої монети, можна було б (потім, після чергової девальвації і відповідного витка інфляції) вилучати за непотрібністю черзі четвертак і полтинник. У будь-якому випадку, кому і навіщо знадобилося залишати в обігу і 10 коп., І 25 (при тому, що 25 на 10 без остачі не ділиться), для мене залишається загадкою

25 копійок припинили карбувати. Вочевидь, в майбутньому збираються вивести і цю монету з обігу.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:57

Re: Бізнес закликає Нацбанк врегулювати механізм...

  0mage0 написав:25 копійок припинили карбувати. Вочевидь, в майбутньому збираються вивести і цю монету з обігу.


Так НБУ вже давно оголосив що наступною виведуть монету номіналом 25 коп., залишать 10коп, 50коп, 1, 2, 5, 10 грн.
Avaloncheg
 
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