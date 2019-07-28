Стартап Transition-One розробив технологію модернізації, яка додає електричний двигун, акумулятори та підключену приладову панель до старих моделей автомобілів.
Дивися повний текст Французький стартап перетворює старі авто на електрокари.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02
Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французький стартап перетворює старі авто на електрокари.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02
У нас бы такой стартап очень неплохо развернулся, учитывая соотношение стоимости электричества и нефтепродуктов. Другое дело, что нефтетрейдеры бы очень быстро утилизировали и стартап, и его основателей, и на всякий случай членов семьи, сотрудников и так далее, чтобы не повадно было
Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:22
Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
В любой стране такие стартапы в скором времени будут мега востребованными. Электромобили пока достаточно дороги и пока лимитированы в обьемах выпуска, а озвученная стоимость переделки в 5к создают для самоделкиных весьма привлекательную нишу на разнице между стоимостью переделки и новым или даже б/у шным электрокаром. Краеугольный камень - легализация переделанного авто как транспортного средства. Если будут разработаны стандартные лицензированные решения, еще лучше самими концернами - автопроизводителями , в дальшейшем способных зарабатывать на поставках своих запчастей, элементов батарей для подобных конструкторов - именно в таком секторе может произойти настоящая электромобильная революция.
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