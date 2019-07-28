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Французький стартап перетворює
старі авто на електрокари

Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02

Французький стартап перетворює старі авто на електрокари

Пропонуємо до обговорення:
Стартап Transition-One розробив технологію модернізації, яка додає електричний двигун, акумулятори та підключену приладову панель до старих моделей автомобілів.

Дивися повний текст Французький стартап перетворює старі авто на електрокари.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02

У нас бы такой стартап очень неплохо развернулся, учитывая соотношение стоимости электричества и нефтепродуктов. Другое дело, что нефтетрейдеры бы очень быстро утилизировали и стартап, и его основателей, и на всякий случай членов семьи, сотрудников и так далее, чтобы не повадно было
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:22

Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари

В любой стране такие стартапы в скором времени будут мега востребованными. Электромобили пока достаточно дороги и пока лимитированы в обьемах выпуска, а озвученная стоимость переделки в 5к создают для самоделкиных весьма привлекательную нишу на разнице между стоимостью переделки и новым или даже б/у шным электрокаром. Краеугольный камень - легализация переделанного авто как транспортного средства. Если будут разработаны стандартные лицензированные решения, еще лучше самими концернами - автопроизводителями , в дальшейшем способных зарабатывать на поставках своих запчастей, элементов батарей для подобных конструкторов - именно в таком секторе может произойти настоящая электромобильная революция.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:47

Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари

  Surfer написав:Краеугольный камень - легализация переделанного авто как транспортного средства

Так а что там легализировать, когда замена только двигла на электромотор и топлива на батареи? ходовая и корпус остаются те же самые - значит по безопасности вопросов быть уже не может. Это как с установкой газобалонного оборудования - вопрос узаконить и все.
И параллельно, лет на 10 снять все налоги и пошлины для производства и переоборудования на электромобили.
Убери государство (читай, чиновника) от кормушки - и все само расцветет пышным цветом. Это классика экономики. Кто сомневается, пусть изучит историю, начав с НЭП коммунистов от 1921 года и далее, до истории взлета Сингапура, Ю.Кореи и ОАЕ :idea:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:30

Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари

  EKO написав:Это как с установкой газобалонного оборудования - вопрос узаконить и все.


это совсем не то же самое. В случае с газом остается прежний ДВС, в случае с электрокаром вы меняете все нутро , вплоть до электродвигателей которые монтируются совершенно отличным от схем авто на ДВС способом. Если такую ерунду как газобалон надо узаканивать - то здесь и подавно - транспортное средство должно быть безопастным на дороге. И от государства пока еще никто не отказывается и желающих нагреть руки будет предостаточно. Хотя сама тема достаточно перспективная - сколько целых кузовов или как минимум каркаса авто с живой ходовой вынуждены где то гнить без дела.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:32

Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари

  EKO написав:Так а что там легализировать, когда замена только двигла на электромотор и топлива на батареи?

как минимум меняется развесовка по осям + неизвестно как поведет такой авто в ДТП (если деформируется батарея то это однозначно - возгорание). Вот для этого и нужно легализировать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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