Стартап Transition-One розробив технологію модернізації, яка додає електричний двигун, акумулятори та підключену приладову панель до старих моделей автомобілів.
Дивися повний текст Французький стартап перетворює старі авто на електрокари.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02
Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французький стартап перетворює старі авто на електрокари.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:02
У нас бы такой стартап очень неплохо развернулся, учитывая соотношение стоимости электричества и нефтепродуктов. Другое дело, что нефтетрейдеры бы очень быстро утилизировали и стартап, и его основателей, и на всякий случай членов семьи, сотрудников и так далее, чтобы не повадно было
Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:22
Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
В любой стране такие стартапы в скором времени будут мега востребованными. Электромобили пока достаточно дороги и пока лимитированы в обьемах выпуска, а озвученная стоимость переделки в 5к создают для самоделкиных весьма привлекательную нишу на разнице между стоимостью переделки и новым или даже б/у шным электрокаром. Краеугольный камень - легализация переделанного авто как транспортного средства. Если будут разработаны стандартные лицензированные решения, еще лучше самими концернами - автопроизводителями , в дальшейшем способных зарабатывать на поставках своих запчастей, элементов батарей для подобных конструкторов - именно в таком секторе может произойти настоящая электромобильная революция.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:47
Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
Так а что там легализировать, когда замена только двигла на электромотор и топлива на батареи? ходовая и корпус остаются те же самые - значит по безопасности вопросов быть уже не может. Это как с установкой газобалонного оборудования - вопрос узаконить и все.
И параллельно, лет на 10 снять все налоги и пошлины для производства и переоборудования на электромобили.
Убери государство (читай, чиновника) от кормушки - и все само расцветет пышным цветом. Это классика экономики. Кто сомневается, пусть изучит историю, начав с НЭП коммунистов от 1921 года и далее, до истории взлета Сингапура, Ю.Кореи и ОАЕ
Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:30
Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
это совсем не то же самое. В случае с газом остается прежний ДВС, в случае с электрокаром вы меняете все нутро , вплоть до электродвигателей которые монтируются совершенно отличным от схем авто на ДВС способом. Если такую ерунду как газобалон надо узаканивать - то здесь и подавно - транспортное средство должно быть безопастным на дороге. И от государства пока еще никто не отказывается и желающих нагреть руки будет предостаточно. Хотя сама тема достаточно перспективная - сколько целых кузовов или как минимум каркаса авто с живой ходовой вынуждены где то гнить без дела.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:32
Re: Французький стартап перетворює старі авто на електрокари
как минимум меняется развесовка по осям + неизвестно как поведет такой авто в ДТП (если деформируется батарея то это однозначно - возгорание). Вот для этого и нужно легализировать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:30
у этих корыт не будет такого КПД как у електрокаров, где все заточено под экономию включая: систему рекуперации при торможении, отсутствие коробки передач. Ну и про развесовку по осям уже тоже упоминале. Короче бред. Проект чисто снять бабла на хайпе
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:06
Пределок там до фига, по сути дела оставить голым каркас и все пересобрать заново - поэтому серьезного вопроса легализации не миновать. Но все возможно - и систему рекуперации имплементировать в том числе при грамотной системе преобразования автомобиля. Тема ценная.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:57
Трошки все не так
1 КПП (механічну)-можна залишити, тоді виграєш на вартості редуктора
2 Рекуперація залежить від можливостей контролера
3 Якщо не робити Теслу,а задовільнитись авто з автономним пробігом 50-100 км - то батарею можна засунути на місце баку ,(або в багажник ) її вага при цьому буде десь під 100 кг
4 Вартість комплекту приблизно
контролер -1000
двигун - 600
батарея - від 1500 до 3000
5 Робота????
6 Легалізація????
ПС
В Полтаві випускали двохмісний вертольот,який був сертифікований на Заході( і в США в тому числі) , але не був сертифікований у нас-тому продавався як набір збери сам (з допомогою працівників заводу який його виготовляв і з їхньою ж допомогою цей самопальний з точки зору юридичної виріб - сертифікувався)
Єдина проблема-така саморобка не могла використовуватись в комерційних цілях... але покатати себе із друзями(з якими познайомився тільки що)-можна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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