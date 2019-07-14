З 1 серпня 2019 року скасувується оплата за візу до Шрі-Ланки для громадян 48 країн, серед них і для українців
Дивися повний текст Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:51
Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців
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Дивися повний текст Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:51
Круг замкнулся. В 2010 году виза была бесплатна, потом ее оценили. Потом поняли, что это не привлекает, а отталкивает туриста...
А что Украина? Украина ждет ̶т̶у̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶
С 1 января 2019 года сумма тарифной ставки консульского сбора для получения визы возрастает с 65 до 85 долларов США. Также отменяется оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”:
Ноги бы повыдергивать им в МИДе... да жаль, пока не до них ((
Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:16
Хорошо подметили по поводу стоимости украинской визы. Особенно удивляло возмущение украинцев о дороговизне виз в ЕС.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:48
Так у нас безвиз с большинством стран. Вся Европа к нам бесплатно ездит
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