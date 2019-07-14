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Шрі-Ланка скасувала плату
за візу для українців

Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:51

Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців

Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня 2019 року скасувується оплата за візу до Шрі-Ланки для громадян 48 країн, серед них і для українців

Дивися повний текст Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:51

Круг замкнулся. В 2010 году виза была бесплатна, потом ее оценили. Потом поняли, что это не привлекает, а отталкивает туриста...

А что Украина? Украина ждет ̶т̶у̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶

С 1 января 2019 года сумма тарифной ставки консульского сбора для получения визы возрастает с  65 до 85 долларов США. Также отменяется оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”: https://ru.tsn.ua/ukrayina/kabmin-povys ... 50508.html

Ноги бы повыдергивать им в МИДе... да жаль, пока не до них ((
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:16

Хорошо подметили по поводу стоимости украинской визы. Особенно удивляло возмущение украинцев о дороговизне виз в ЕС.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:48

  EKO написав:Круг замкнулся. В 2010 году виза была бесплатна, потом ее оценили. Потом поняли, что это не привлекает, а отталкивает туриста...

А что Украина? Украина ждет ̶т̶у̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶

С 1 января 2019 года сумма тарифной ставки консульского сбора для получения визы возрастает с  65 до 85 долларов США. Также отменяется оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”: https://ru.tsn.ua/ukrayina/kabmin-povys ... 50508.html

Ноги бы повыдергивать им в МИДе... да жаль, пока не до них ((

Так у нас безвиз с большинством стран. Вся Европа к нам бесплатно ездит
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:35

  link654 написав:Хорошо подметили по поводу стоимости украинской визы. Особенно удивляло возмущение украинцев о дороговизне виз в ЕС.

По поводу дороговизны я возмущения не слышал. Реально напрягало надобность предоставлять различные бумажки.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:43

  ssnet написав:
  link654 написав:Хорошо подметили по поводу стоимости украинской визы. Особенно удивляло возмущение украинцев о дороговизне виз в ЕС.

По поводу дороговизны я возмущения не слышал. Реально напрягало надобность предоставлять различные бумажки.


Рашен тролль? У нас безвиз с ЕС, и нет ни виз, ни их дороговизны
fadykstas
 
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