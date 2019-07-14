Шрі-Ланка скасувала плату за візу для українців

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Круг замкнулся. В 2010 году виза была бесплатна, потом ее оценили. Потом поняли, что это не привлекает, а отталкивает туриста...
А что Украина? Украина ждет ̶т̶у̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶
С 1 января 2019 года сумма тарифной ставки консульского сбора для получения визы возрастает с 65 до 85 долларов США. Также отменяется оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”: https://ru.tsn.ua/ukrayina/kabmin-povys ... 50508.html
Ноги бы повыдергивать им в МИДе... да жаль, пока не до них ((
EKO написав:Круг замкнулся. В 2010 году виза была бесплатна, потом ее оценили. Потом поняли, что это не привлекает, а отталкивает туриста...
А что Украина? Украина ждет ̶т̶у̶р̶и̶с̶т̶о̶в̶
С 1 января 2019 года сумма тарифной ставки консульского сбора для получения визы возрастает с 65 до 85 долларов США. Также отменяется оформление иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах “Борисполь”, “Киев” (Жуляны) и “Одесса”: https://ru.tsn.ua/ukrayina/kabmin-povys ... 50508.html
Ноги бы повыдергивать им в МИДе... да жаль, пока не до них ((
Так у нас безвиз с большинством стран. Вся Европа к нам бесплатно ездит