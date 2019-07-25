В Києві почали підключати автомати з продажу Kyiv Smart Card

Додано: П'ят 02 сер, 2019 03:21

Класс. Хочешь купить одну поездку - имей 58 гривень.

Они реально д***** или просто только слегка слоу...?



Зачем вводить технологию "вчерашних дней"? Это лет 15 назад "развитые страны" вводили карты для проезда.Но, тогда не было еще бесконтактных банковских карт. Сегодня уже ВСЕ нововыпущенные карты - с бесконтактным чипом. Зачем в 2020 году нужны эти говнокарты проезда?

Выпустите дисконтные карты-проездные - дневные, недельные, месячные. Вот это логично и нужно!

А разовые карты по 50 гривень стоимости зачем нужны людям?

У кого только 8 грн в кармане и нет с собой или вообще смартфона - оставить для него продажу одноразового жетона (их и так по одному в руки продают), оставить по одному уже существующему приемнику на каждом входе, пока они физически за несколько лет не перестанут быть востребованными. И все!

А пока, как обычно - рубим бабки и на все ложим... И в результате, печальная картина.



Особенно, в сравнении