Водієві заборонено під час руху автомобіля користуватися мобільним телефоном, тримаючи його у руці.
Дивися повний текст Які штрафи передбачаються за користування мобільним за кермом.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:11
Які штрафи передбачаються за користування мобільним за...
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Дивися повний текст Які штрафи передбачаються за користування мобільним за кермом.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:11
Цена штрафа довольно демократична, у немцев минимум в 10 раз выше. Вот только в Германии, к примеру, штраф за то что телефон был в руке, во время вождения. Даже за то что время посмотрел на телефоне спокойно влепят штраф.
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