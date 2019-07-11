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Які штрафи передбачаються за
користування мобільним за...

Які штрафи передбачаються за користування мобільним за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 06:11

Які штрафи передбачаються за користування мобільним за...

Пропонуємо до обговорення:
Водієві заборонено під час руху автомобіля користуватися мобільним телефоном, тримаючи його у руці.

Дивися повний текст Які штрафи передбачаються за користування мобільним за кермом.
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Цена штрафа довольно демократична, у немцев минимум в 10 раз выше. Вот только в Германии, к примеру, штраф за то что телефон был в руке, во время вождения. Даже за то что время посмотрел на телефоне спокойно влепят штраф.
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