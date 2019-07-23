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Tesla почне виготовлення сонячної черепиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:50
Пропонуємо до обговорення:
Черепиця від Tesla, яка генерує електроенергію, стала проектом, який відкладали, та Ілон Маск заявив, що компанія випускатиме по 1000 сонячних дахів з «сонячною черепицею» щотижня до кінця року.
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