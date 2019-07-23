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Tesla почне виготовлення сонячної черепиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:50
Пропонуємо до обговорення:
Черепиця від Tesla, яка генерує електроенергію, стала проектом, який відкладали, та Ілон Маск заявив, що компанія випускатиме по 1000 сонячних дахів з «сонячною черепицею» щотижня до кінця року.
Дивися повний текст Tesla почне виготовлення сонячної черепиці
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R2
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:51
Этим нужно заниматься и в Украине а не строить стеклянные мосты
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polisprava
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:17
polisprava написав:
Этим нужно заниматься и в Украине а не строить стеклянные мосты
что вам мешает начать свой бизнес? занимайтесь.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:20
Поддерживаю. Лучше черепицу.
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anton_gms
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:32
Знаю про декілька головних завад:
- корупція (перед початком виробництва необхідно буде вкласти нормально грошей тільки в оформлення);
- вартість кредитів (кредит, навіть в 10% річних для початку бізнесу на користь держави вважаю дорогим);
- менталітет можновладців (наші олігархи привикли заробляти по 200%-300% від собівартості, якщо в перший рік другий, якщо почати виробництво прямо сьогодні - це можливо - то надалі прибуток не буде перевищувати 25%-30%).
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jeugen
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