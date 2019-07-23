RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Tesla почне виготовлення
сонячної черепиці

Tesla почне виготовлення сонячної черепиці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:50

Tesla почне виготовлення сонячної черепиці

Пропонуємо до обговорення:
Черепиця від Tesla, яка генерує електроенергію, стала проектом, який відкладали, та Ілон Маск заявив, що компанія випускатиме по 1000 сонячних дахів з «сонячною черепицею» щотижня до кінця року.

Дивися повний текст Tesla почне виготовлення сонячної черепиці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90119
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:51

Этим нужно заниматься и в Украине а не строить стеклянные мосты
polisprava
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:17

  polisprava написав:Этим нужно заниматься и в Украине а не строить стеклянные мосты


что вам мешает начать свой бизнес? занимайтесь.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 1077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:20

Поддерживаю. Лучше черепицу.
anton_gms
 
Повідомлень: 717
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:32

Знаю про декілька головних завад:
- корупція (перед початком виробництва необхідно буде вкласти нормально грошей тільки в оформлення);
- вартість кредитів (кредит, навіть в 10% річних для початку бізнесу на користь держави вважаю дорогим);
- менталітет можновладців (наші олігархи привикли заробляти по 200%-300% від собівартості, якщо в перший рік другий, якщо почати виробництво прямо сьогодні - це можливо - то надалі прибуток не буде перевищувати 25%-30%).
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 08.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla випускає мобільну електростанцію розміром з...
R2 » Чет 01 сер, 2019 11:17
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 сер, 2019 11:17
anton_gms
Tesla планує побудувати в Україні мережу швидких зарядок
R2 » Вів 23 лип, 2019 14:09
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 14:10
EKO
Tesla Roadster оснастять реактивними прискорювачами (фото)
R2 » Вів 23 лип, 2019 10:43
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2019 10:58
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.