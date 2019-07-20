Мобільні оператори продовжують публікувати невтішні підсумки роботи в другому кварталі 2019 року. Слідом за компанією «Київстар» lifecell теж показав свої цифри.
Дивися повний текст lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40
lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
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Дивися повний текст lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40
Ну дык... был самый дешевый оператор, но с самым слабым покрытием. Стал самым дорогим со все тем же покрытием. Жадность порождает бедность. Чему же здесь удивляться?)))
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