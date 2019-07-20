RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
lifecell відзвітував про
масове скорочення абонбази

lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40

lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори продовжують публікувати невтішні підсумки роботи в другому кварталі 2019 року. Слідом за компанією «Київстар» lifecell теж показав свої цифри.

Дивися повний текст lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90113
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40

Ну дык... был самый дешевый оператор, но с самым слабым покрытием. Стал самым дорогим со все тем же покрытием. Жадность порождает бедность. Чему же здесь удивляться?)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8599
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1018 раз.
Подякували: 2285 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через масове відключення електроенергії в Венесуелі...
R2 » Сер 24 лип, 2019 10:54
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 10:54
redmax11
МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в...
R2 » Суб 20 лип, 2019 08:32
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2019 08:32
Igorten
lifecell та monobank запустили послугу нагадування про...
R2 » П'ят 19 лип, 2019 15:54
2 76
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 15:55
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74114)
02.08.2019 10:49
IBAN в Україні (2)
02.08.2019 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.