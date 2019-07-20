Мобільні оператори продовжують публікувати невтішні підсумки роботи в другому кварталі 2019 року. Слідом за компанією «Київстар» lifecell теж показав свої цифри.
Дивися повний текст lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40
lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40
Ну дык... был самый дешевый оператор, но с самым слабым покрытием. Стал самым дорогим со все тем же покрытием. Жадность порождает бедность. Чему же здесь удивляться?)))
Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:55
Версія, що відмовляються від декількох сімок, цілком логічна. Здається, у всі, або в більшість тарифних пакетів включені якісь хвилини на інших операторів.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:00
Единственное о чем маркетологи, утешая Лайфсел, забыли, так это о привязке большинства аккаунтов в инете именно к телефонным номерам. В результате на телефон банковской карты умные люди не вешают соцсети и весь остальной хлам. Так что, как минимум, две симкарты - мастхэв. Вторая обычно работает в режиме поддержания - пополняют на 5-10 грн раз в пол-года.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 02 сер, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:00
Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
Мы всей семьёй отказались от второй симки, правда вудафон. Уже не пополняем 4+ месяца. Значит скоро тоже абон база просядет. Лайф как дежурная тоже не пополняется пару месяцев. У кого-то наоборот
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