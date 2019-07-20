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lifecell відзвітував про
масове скорочення абонбази

lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40

lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори продовжують публікувати невтішні підсумки роботи в другому кварталі 2019 року. Слідом за компанією «Київстар» lifecell теж показав свої цифри.

Дивися повний текст lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:40

Ну дык... был самый дешевый оператор, но с самым слабым покрытием. Стал самым дорогим со все тем же покрытием. Жадность порождает бедность. Чему же здесь удивляться?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:55

Версія, що відмовляються від декількох сімок, цілком логічна. Здається, у всі, або в більшість тарифних пакетів включені якісь хвилини на інших операторів.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:00

  0mage0 написав:Версія, що відмовляються від декількох сімок, цілком логічна. Здається, у всі, або в більшість тарифних пакетів включені якісь хвилини на інших операторів.

Единственное о чем маркетологи, утешая Лайфсел, забыли, так это о привязке большинства аккаунтов в инете именно к телефонным номерам. В результате на телефон банковской карты умные люди не вешают соцсети и весь остальной хлам. Так что, как минимум, две симкарты - мастхэв. Вторая обычно работает в режиме поддержания - пополняют на 5-10 грн раз в пол-года.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 02 сер, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:00

Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Мы всей семьёй отказались от второй симки, правда вудафон. Уже не пополняем 4+ месяца. Значит скоро тоже абон база просядет. Лайф как дежурная тоже не пополняется пару месяцев. У кого-то наоборот
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:00

В мене багато сім карти Лайфсел пару київська.
tarkanarabovich
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:31

з такою мережею логічно, обидва мої села без мережі, київстар тягне, лайф ні, не полінився написав їм...в обох разах відшили... задають 100500 питань, термін щоб там 2-3 дня, щоб сказати їм, про це... допитуються прям до хати, адреси де не було - сказав), і це при тому, що мережі не було ні 20км до села і 20 після... на виході, ми зловили 4g сигнал вашого апарату, значить все норм))) жесть, кароче...
shlyocuk
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:36

а в чем жадность Лайфа? У меня за 115 грн в месяц 7 ГБ инета и 750 минут на любых операторов. Это дорого? Я смотрел предложения от конкурентов - нет ничего подобного и близко за такие деньги. И это при том что 4G у лайфа пошустрее водафона
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:10

Ооо це багато)

  redmax11 написав:а в чем жадность Лайфа? У меня за 115 грн в месяц 7 ГБ инета и 750 минут на любых операторов. Это дорого? Я смотрел предложения от конкурентов - нет ничего подобного и близко за такие деньги. И это при том что 4G у лайфа пошустрее водафона


У Лайфа є новий тариф за тих же 7 ГБ але 1000 хв на всі оператори і всього за 100 грн!
А якщо хочеш багатоо то можна за 150 грн мати 20ГБ ШВИДКОГО НЕТА +1500 хв на БУДЬ-ЯКІ ОПЕРАТОРИ!
Агорь)
anya22551
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 00:22

Полгода назад при очередном подорожании Водафона перестал им платить, симка была лишь на приём и вполне хватало минут на Лайфе. В результате получил предложение от Водафона о тарифе за 30 гривен в месяц - не на 4 недели - с большим чем раньше трафиком и минутами. Лайфселл цену не увеличил, но количество услуг существенно сократил.
dovgal58
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