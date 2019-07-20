lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Surfer написав:
А у меня 0 в месяц. Плачу столько сколько наговорю и обычно это в разы меньше ваших цифр. В чем жадность - да хотя бы в постоянных кидках - когда ты подписываешься на один тариф а тебе его со временем меняют на совершенно других условиях, вынуждая платить все больше. Мерзкая компания. Неудивительны их регрессирующие результаты и неспособность выйти на прибыль аж за 15 лет. Какая контора такие и результаты.
Я бы с Вами согласился, но есть одно НО:
Лайф действительно удобен для "работы", но вреден для общения по Украине, не очень распространена сеть, приходится постоянно ориентироваться в изменениях тарифа, предложениях,.... - для чисто бытового пользования дорогая и не удобная связь и пакеты(кидают всегда, когда не до них).