RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
lifecell відзвітував про
масове скорочення абонбази

lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 01:02

  Surfer написав:
  redmax11 написав:а в чем жадность Лайфа? У меня за 115 грн в месяц 7 ГБ инета и 750 минут на любых операторов. Это дорого? Я смотрел предложения от конкурентов - нет ничего подобного и близко за такие деньги. И это при том что 4G у лайфа пошустрее водафона


А у меня 0 в месяц. Плачу столько сколько наговорю и обычно это в разы меньше ваших цифр. В чем жадность - да хотя бы в постоянных кидках - когда ты подписываешься на один тариф а тебе его со временем меняют на совершенно других условиях, вынуждая платить все больше. Мерзкая компания. Неудивительны их регрессирующие результаты и неспособность выйти на прибыль аж за 15 лет. Какая контора такие и результаты.

Я бы с Вами согласился, но есть одно НО:
Лайф действительно удобен для "работы", но вреден для общения по Украине, не очень распространена сеть, приходится постоянно ориентироваться в изменениях тарифа, предложениях,.... - для чисто бытового пользования дорогая и не удобная связь и пакеты(кидают всегда, когда не до них).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6960
З нами з: 20.09.12
Подякував: 649 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через масове відключення електроенергії в Венесуелі...
R2 » Сер 24 лип, 2019 10:54
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 10:54
redmax11
МВФ дав прогноз скорочення кількості робочої сили в...
R2 » Суб 20 лип, 2019 08:32
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2019 08:32
Igorten
lifecell та monobank запустили послугу нагадування про...
R2 » П'ят 19 лип, 2019 15:54
2 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 15:55
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.