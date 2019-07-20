|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:03
Как по мне, у лайфа одно из самых широких покрытий, в Черкасской области так точно, но втором месте Киевстар и дальше водафон, у них вообще редко 3г есть, не говоря об лте
Додано: Суб 03 сер, 2019 18:43
По ценам приблизился к водафону, покрытие ухудшилось, видимо, станции стареют, а ремонтировать неохота. Заявки на исправление - глухо, никакого результата. Так что объявленный суперобъем интернета лайф не особо напрягает, связи-то нет. Не плохая связь, а именно нет. Комментарии же наши сотрудники лайфа вряд ли прочтут. Так что, как обычно, - цены растут, качество падает. Монополизм большой тройки... Кстати, ранее лайф был дешевле, а по качеству лучше. Покрытие было слабее. Теперь не усилится. А вот за специальные пакеты для кратковременного роуминга ему спасибо.
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:25
Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
Покажите - а где к этому тарифу можно подключиться?
ни у кого в Украине нет 4G.. к сетям 4 поколение можно отнести только сети LTE-Advanced и LTE-Advanced Pro.
Назовите мне оператора который имеет сеть LTE-Advanced ? То есть реальную а не маркетинговую 4G сеть. Сеть которая поддерживает скорость более 300Мб/сек.
Додано: Суб 03 сер, 2019 22:03
Меня лайф огорчает. Пропользовалась им 13 лет, а в замен, позвонили и предложили тариф за 200+ грн. У меня сейчас тариф шейкер за 130 (кажется грн) с 20гб интернета. Недавно обнаружила, что они по этому тарифу ограничивают трафик до 2х гб в день. Это прискорбно, так как до подключения я не знала о таком ограничении и в момент, когда понадобились мои гб, я вообще осталась без интернета. Что уж говорить о том, что дозвонится и поговорить с живым оператором вообще анриал на лайфе. "Все операторы заняты, послушайте заново голосовое меню и решите проблему самостоятельно".
Додано: Нед 04 сер, 2019 06:25
Брехуни з сумнівними акціями і " фальшивими подарунками" !! Лайф найгірше що є!
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:52
Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
Качество связи и покрытие гораздо хуже. Всякие хиторж... акции и тарифы.
Почему такие дикие тарифы, при звонках с Киевстара даже не спрашиваю, просто многие кидаюь этого классного оператора и переходят в Киевстар.
Додано: Пон 05 сер, 2019 18:11
Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
Ну вот я вижу в приложении:
Хайп: 7 Гб интернета + безлимитный трафик на ФБ, Инстаграмм, Твиттер, 1000 минут на все номера, свои, городские и других операторов - 100 грн /4 недели
В 2018 году этот тариф был в такой версии: 10 Гб интернета, безлимит на лайф, 75 мин на другие номера - 100 грн / 4 недели, а если заказать за 1 день до окончания - то 90 грн. На эту версию уже перейти нельзя, но у кого она была, тот так и пользуется.
|