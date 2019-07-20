lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Додано: Пон 05 сер, 2019 22:05

Faceless написав: 1000 минут на все номера, свои, городские и других операторов - 100 грн /4 недели 1000 минут на все номера,, городские и других операторов - 100 грн /4 недели

Ключевое слово тут, если это оното там по факту 100 мин на другие номера. Причем не месяц а 4 недели то есть тариф по факту если в месячную стоимость перевести то 109 грн. стоит. У Ватофона есть дешевле, а 3Моб там вообще сравнивать нельзя..хотя лично мое мнение сначала надо смотреть на покрытие а потом на оператора и на тарифы). В нормальных странах развивают сети LTE-Advanced а в некоторых переходят на LTE-Advanced Pro ... а мы отставали.. так постройте нормальную сеть.. нет строят старье(( а насчет ..5G..5G.. если бы те кто это хочет хоть соображали что это).Ради справедливости некоторые операторы например Vodafone Украина запустит VoLTE и VoWiFi то есть не рисуют циферки типа 4,5G и прочее а модернизируют сеть. VoWiFi интересная щтука можно звонить через WiFi даже если нет сети оператора...