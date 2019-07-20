lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Додано: Вів 06 сер, 2019 07:07

Джон написав: Faceless написав: 1000 минут на все номера, свои, городские и других операторов - 100 грн /4 недели 1000 минут на все номера,, городские и других операторов - 100 грн /4 недели Ключевое слово тут "свои", если это оно

https://www.lifecell.ua/ru/mobilnaya-svyaz/tarify/hype-r/ то там по факту 100 мин на другие номера. Причем не месяц а 4 недели то есть тариф по факту если в месячную стоимость перевести то 109 грн. стоит. У Ватофона есть дешевле, а 3Моб там вообще сравнивать нельзя..хотя лично мое мнение сначала надо смотреть на покрытие а потом на оператора и на тарифы). В нормальных странах развивают сети LTE-Advanced а в некоторых переходят на LTE-Advanced Pro ... а мы отставали.. так постройте нормальную сеть.. нет строят старье(( а насчет ..5G..5G.. если бы те кто это хочет хоть соображали что это).

Ради справедливости некоторые операторы например Vodafone Украина запустит VoLTE и VoWiFi то есть не рисуют циферки типа 4,5G и прочее а модернизируют сеть. VoWiFi интересная щтука можно звонить через WiFi даже если нет сети оператора... Ключевое слово тут, если это оното там по факту 100 мин на другие номера. Причем не месяц а 4 недели то есть тариф по факту если в месячную стоимость перевести то 109 грн. стоит. У Ватофона есть дешевле, а 3Моб там вообще сравнивать нельзя..хотя лично мое мнение сначала надо смотреть на покрытие а потом на оператора и на тарифы). В нормальных странах развивают сети LTE-Advanced а в некоторых переходят на LTE-Advanced Pro ... а мы отставали.. так постройте нормальную сеть.. нет строят старье(( а насчет ..5G..5G.. если бы те кто это хочет хоть соображали что это).Ради справедливости некоторые операторы например Vodafone Украина запустит VoLTE и VoWiFi то есть не рисуют циферки типа 4,5G и прочее а модернизируют сеть. VoWiFi интересная щтука можно звонить через WiFi даже если нет сети оператора...

Нет, там либо 100 минут на другие и безлимит внутри, либо 1000 на все.У ватафона может и есть дешевле, но все коллегии знакомые , у кого ватафон, констатировали что часто плохое покрытие, особенно в помещении.3Моб сам пользовался одно время. Да, очень дёшево, но покрытие просто печаль, даже в городах. За городом лучше и не вспоминать. Учитывая, что интернета в пакете у того же Лайфа дохрена, дешевле просто Лайфа раздавать вифи, чем отдельно покупать 3Моб, а уж вообще перейти на 3Моб это почти как без связи остаться.Насчёт покрытия - может, в каких селах или глуши Лайф и не ловит, но всех остальных аспектах покрытия вполне хватает. Проблемы были лет 10 назад, сейчас же очень редко, когда стыкаюсь, что нет связи.Тем более у меня второй пакет, что выше указан, с учётом покупки за день до окончания 90 грн (плюс кешбек, 10 ГБ и сколько там минут хватает с головой.