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lifecell відзвітував про
масове скорочення абонбази

lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:03

Как по мне, у лайфа одно из самых широких покрытий, в Черкасской области так точно, но втором месте Киевстар и дальше водафон, у них вообще редко 3г есть, не говоря об лте
tohanchik2000
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 18:43

По ценам приблизился к водафону, покрытие ухудшилось, видимо, станции стареют, а ремонтировать неохота. Заявки на исправление - глухо, никакого результата. Так что объявленный суперобъем интернета лайф не особо напрягает, связи-то нет. Не плохая связь, а именно нет. Комментарии же наши сотрудники лайфа вряд ли прочтут. Так что, как обычно, - цены растут, качество падает. Монополизм большой тройки... Кстати, ранее лайф был дешевле, а по качеству лучше. Покрытие было слабее. Теперь не усилится. А вот за специальные пакеты для кратковременного роуминга ему спасибо.
eltiz
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:25

Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

  redmax11 написав:У меня за 115 грн в месяц 7 ГБ инета и 750 минут на любых операторов. Это дорого?
Покажите - а где к этому тарифу можно подключиться?
  redmax11 написав:И это при том что 4G у лайфа пошустрее водафона
ни у кого в Украине нет 4G.. к сетям 4 поколение можно отнести только сети LTE-Advanced и LTE-Advanced Pro.
Зображення
Назовите мне оператора который имеет сеть LTE-Advanced ? То есть реальную а не маркетинговую 4G сеть. Сеть которая поддерживает скорость более 300Мб/сек.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 22:03

Меня лайф огорчает. Пропользовалась им 13 лет, а в замен, позвонили и предложили тариф за 200+ грн. У меня сейчас тариф шейкер за 130 (кажется грн) с 20гб интернета. Недавно обнаружила, что они по этому тарифу ограничивают трафик до 2х гб в день. Это прискорбно, так как до подключения я не знала о таком ограничении и в момент, когда понадобились мои гб, я вообще осталась без интернета. Что уж говорить о том, что дозвонится и поговорить с живым оператором вообще анриал на лайфе. "Все операторы заняты, послушайте заново голосовое меню и решите проблему самостоятельно".
l_arhypchuk
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 06:25

Брехуни з сумнівними акціями і " фальшивими подарунками" !! Лайф найгірше що є!
sanyalutsk
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:52

Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Качество связи и покрытие гораздо хуже. Всякие хиторж... акции и тарифы.
Почему такие дикие тарифы, при звонках с Киевстара даже не спрашиваю, просто многие кидаюь этого классного оператора и переходят в Киевстар.
known
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:11

Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

  Джон написав:Покажите - а где к этому тарифу можно подключиться?

Ну вот я вижу в приложении:
Хайп: 7 Гб интернета + безлимитный трафик на ФБ, Инстаграмм, Твиттер, 1000 минут на все номера, свои, городские и других операторов - 100 грн /4 недели

В 2018 году этот тариф был в такой версии: 10 Гб интернета, безлимит на лайф, 75 мин на другие номера - 100 грн / 4 недели, а если заказать за 1 день до окончания - то 90 грн. На эту версию уже перейти нельзя, но у кого она была, тот так и пользуется.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 22:05

Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

  Faceless написав:1000 минут на все номера, свои, городские и других операторов - 100 грн /4 недели
Ключевое слово тут "свои", если это оно
https://www.lifecell.ua/ru/mobilnaya-svyaz/tarify/hype-r/ то там по факту 100 мин на другие номера. Причем не месяц а 4 недели то есть тариф по факту если в месячную стоимость перевести то 109 грн. стоит. У Ватофона есть дешевле, а 3Моб там вообще сравнивать нельзя..хотя лично мое мнение сначала надо смотреть на покрытие а потом на оператора и на тарифы). В нормальных странах развивают сети LTE-Advanced а в некоторых переходят на LTE-Advanced Pro ... а мы отставали.. так постройте нормальную сеть.. нет строят старье(( а насчет ..5G..5G.. если бы те кто это хочет хоть соображали что это).
Ради справедливости некоторые операторы например Vodafone Украина запустит VoLTE и VoWiFi то есть не рисуют циферки типа 4,5G и прочее а модернизируют сеть. VoWiFi интересная щтука можно звонить через WiFi даже если нет сети оператора...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 07:07

Re: lifecell відзвітував про масове скорочення абонбази

Джон написав:
  Faceless написав:1000 минут на все номера, свои, городские и других операторов - 100 грн /4 недели
Ключевое слово тут "свои", если это оно
https://www.lifecell.ua/ru/mobilnaya-svyaz/tarify/hype-r/ то там по факту 100 мин на другие номера. Причем не месяц а 4 недели то есть тариф по факту если в месячную стоимость перевести то 109 грн. стоит. У Ватофона есть дешевле, а 3Моб там вообще сравнивать нельзя..хотя лично мое мнение сначала надо смотреть на покрытие а потом на оператора и на тарифы). В нормальных странах развивают сети LTE-Advanced а в некоторых переходят на LTE-Advanced Pro ... а мы отставали.. так постройте нормальную сеть.. нет строят старье(( а насчет ..5G..5G.. если бы те кто это хочет хоть соображали что это).
Ради справедливости некоторые операторы например Vodafone Украина запустит VoLTE и VoWiFi то есть не рисуют циферки типа 4,5G и прочее а модернизируют сеть. VoWiFi интересная щтука можно звонить через WiFi даже если нет сети оператора...


Нет, там либо 100 минут на другие и безлимит внутри, либо 1000 на все.
У ватафона может и есть дешевле, но все коллегии знакомые , у кого ватафон, констатировали что часто плохое покрытие, особенно в помещении.
3Моб сам пользовался одно время. Да, очень дёшево, но покрытие просто печаль, даже в городах. За городом лучше и не вспоминать. Учитывая, что интернета в пакете у того же Лайфа дохрена, дешевле просто Лайфа раздавать вифи, чем отдельно покупать 3Моб, а уж вообще перейти на 3Моб это почти как без связи остаться.

Насчёт покрытия - может, в каких селах или глуши Лайф и не ловит, но всех остальных аспектах покрытия вполне хватает. Проблемы были лет 10 назад, сейчас же очень редко, когда стыкаюсь, что нет связи.

Тем более у меня второй пакет, что выше указан, с учётом покупки за день до окончания 90 грн (плюс кешбек :), 10 ГБ и сколько там минут хватает с головой.
Faceless
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