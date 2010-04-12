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IBAN в Україні

IBAN в Україні
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:30

IBAN в Україні

Шановні форумчани!

З 5 серпня 2019 року Україна переходить на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN.
Відкриваю тему, оскільки багато кого цікавить що це і «з цим його їдять».
Для загальної інформації - https://minfin.com.ua/ua/2019/08/02/38599977/
Всі запитання, які цікавлять Вас по даній темі, прохання залишати тут.

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:40

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

З 5 серпня 2019 року Україна переходить на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN.
Відкриваю тему, оскільки багато кого цікавить що це і «з цим його їдять».
Для загальної інформації - https://minfin.com.ua/ua/2019/08/02/38599977/
Всі запитання, які цікавлять Вас по даній темі, прохання залишати тут.

З пов. Ірина

c 1 ноября Украина,а с 5 августа в Альфе ждем чудес :lol:
то минфин у Алки заблукал https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ek-3882027

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:07

Мизантрóп
c 5 августа большинство банков уже в переходном периоде будет принимать и в старом формате и в новом.
А с 1 ноября только в новом формате по всей Украине
motosmile
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:35

motosmile я знаю,Моня с приматом давно заибанили https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... re-3880628 .Минфин коряво статью назвал,а тут не перепроверила редколлегия и в печать пустили
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:20

  Мизантрóп написав:я знаю,Моня с приматом давно заибанили

А как выглядит платежное поручение с этим ИБАНом?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:30

lubopytnaya не видел.Алка с понедельника может покажет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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