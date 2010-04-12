IBAN в Україні

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
З 5 серпня 2019 року Україна переходить на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN. Відкриваю тему, оскільки багато кого цікавить що це і «з цим його їдять». Для загальної інформації - https://minfin.com.ua/ua/2019/08/02/38599977/ Всі запитання, які цікавлять Вас по даній темі, прохання залишати тут.
З 5 серпня 2019 року Україна переходить на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN. Відкриваю тему, оскільки багато кого цікавить що це і «з цим його їдять». Для загальної інформації - https://minfin.com.ua/ua/2019/08/02/38599977/ Всі запитання, які цікавлять Вас по даній темі, прохання залишати тут.
З 5 серпня 2019 року Україна переходить на міжнародний стандарт номери банківського рахунку IBAN. Відкриваю тему, оскільки багато кого цікавить що це і «з цим його їдять». Для загальної інформації - https://minfin.com.ua/ua/2019/08/02/38599977/ Всі запитання, які цікавлять Вас по даній темі, прохання залишати тут.