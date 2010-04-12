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IBAN в Україні

IBAN в Україні
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 19:04

  Bosstone написав:На форуме уже есть ветка с таким же названием
IBAN в Украине

Вряд ли она актуальна на данный момент.
Там последнее сообщение было три года назад.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 21:15

Re: IBAN в Україні

  Faceless написав:В ИБАНе только страна, код банка и номер счета


це котрольний код гаффмана
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:22

  Ethereum написав:Які банки вже мають IBAN крім Монобанку?

Агропросперис :)
С июля месяца рассылает всем своим клиентам заказные письма, в которых указаны ИБАНы всех твоих счетов, а так же инструкции по применению.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:35

Re: IBAN в Україні

greenozon написав:
  Faceless написав:В ИБАНе только страна, код банка и номер счета


це котрольний код гаффмана
Контрольных там 3 и 4 знак.
Главное, что никакого инн/едрпоу там не зашито
Faceless
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