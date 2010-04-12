Bosstone написав:На форуме уже есть ветка с таким же названием
IBAN в Украине
Вряд ли она актуальна на данный момент.
Там последнее сообщение было три года назад.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 сер, 2019 19:04
Вряд ли она актуальна на данный момент.
Там последнее сообщение было три года назад.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 03 сер, 2019 21:15
Re: IBAN в Україні
+50грн !
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Додано: Пон 05 сер, 2019 14:22
Агропросперис
С июля месяца рассылает всем своим клиентам заказные письма, в которых указаны ИБАНы всех твоих счетов, а так же инструкции по применению.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:35
Re: IBAN в Україні
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:43
К сожалению, на приведенном Вами фото я все равно не поняла, где в платежке надо указывать ИБАН
Раньше Вася Пупкин отправлял мне деньги по таким реквизитам:
Допустим, мой ИБАН UA42339500547845698.
И как теперь Вася должен заполнить ИБАНовую платежку чтобы я получила 1 миллион?
Жадность и Отвага!
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