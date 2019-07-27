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У Мінсоцполітики розповіли
про запропоновані зміни до...

У Мінсоцполітики розповіли про запропоновані зміни до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:51

У Мінсоцполітики розповіли про запропоновані зміни до...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики підготувало свої пропозиції щодо оновлення споживчого кошика на основі звернень українців. Тому було запропоновано розширити перелік лікарських засобів, а також включити в набори мобільний телефон і послуги мобільного зв'язку.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли про запропоновані зміни до споживчого кошика.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:51

5 трусов на два года,за то с мобильным телефоном.
sena_2008atp
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