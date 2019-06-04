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У ДФС заговорили про
рівність платників податків

У ДФС заговорили про рівність платників податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:14

У ДФС заговорили про рівність платників податків

Пропонуємо до обговорення:
У ДФС поставили завдання позбутися іміджу "карального органу" і керуватися принципом рівності платників податків.

Дивися повний текст У ДФС заговорили про рівність платників податків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:14

Да ты что ..... 28 лет прошло, чтобы это понять ......
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:21

  anton_gms написав:Да ты что ..... 28 лет прошло, чтобы это понять ......


"Понять и простить")))
Ни х**а они не поняли и не поймут, до тех пор, пока главным показателем ДФСУ, в целом, и каждого мытаря, в отдельности, будет выполнение ПЛАНА налоговых сборов!!!
Именно от него, а не от строгого соблюдения требований Закона (собирать не больше и не меньше, чем нужно по закону) зависит их материальное состояние.
Cris
 
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