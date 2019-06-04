У ДФС поставили завдання позбутися іміджу "карального органу" і керуватися принципом рівності платників податків.
Дивися повний текст У ДФС заговорили про рівність платників податків.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:14
У ДФС заговорили про рівність платників податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС заговорили про рівність платників податків.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:21
"Понять и простить")))
Ни х**а они не поняли и не поймут, до тех пор, пока главным показателем ДФСУ, в целом, и каждого мытаря, в отдельности, будет выполнение ПЛАНА налоговых сборов!!!
Именно от него, а не от строгого соблюдения требований Закона (собирать не больше и не меньше, чем нужно по закону) зависит их материальное состояние.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:17
"Великолепный шаг" - зам. Черниговской налоговой - как сидел на "финансовых потоках на карман" при всех Президентах - так судя по статье и останется сидеть.. А должен сидеть в другом месте - не столь удобном и ОЧЕНЬ ДОЛГО!!! И с конфискацией имущества по третье колено родственников!!!
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