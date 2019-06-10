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Японці розробили шини, які
виробляють енергію для...

Японці розробили шини, які виробляють енергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:34

Японці розробили шини, які виробляють енергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Японський виробник шин Sumitomo Rubber Industries розробив спеціальний пристрій Energy Harvester, який виробляє електрику від обертання коліс авто.

Дивися повний текст Японці розробили шини, які виробляють енергію для електрокарів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:35

Досить непоганий екземпляр для збільшення запасу ходу електромобілів
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