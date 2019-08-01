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НБУ не буде стримувати
зміцнення гривні, - Пономаренко

НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11

НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Дивися повний текст НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11

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ruslan42212
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