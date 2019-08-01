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НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.
Дивися повний текст НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко
.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11
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