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НБУ не буде стримувати
зміцнення гривні, - Пономаренко

НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11

НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Дивися повний текст НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11

уже заметно...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:27

проблема отпала сама штаты четко сказали пока кофеман с богданом рулит Украиной не видать вам баксов
lsd08111982
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:14

Какая-то дурацкая отмазка: даже при плавающем курсе валютные интервенции никто не отменял. Выше 28.5 они ему почему-то проваливаться не давали, а обратно вот оно что оказывается...
denis_shirman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:03

Ага, а за 3 дня выкупить на межбанке пол миллиарда $, хотя весной по 10-20 лямов покупали - ни разу не сопротивление усилению гривны
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:34

По их же словам - не сопротивление. Просто воспользовались удачным курсом для пополнения резервов.
denis_shirman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:29

Re: НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко

Укреплявшуюся гривну четко стопонули ровно на психологической отметке в 25,00 после заявления главы минфина и прочих недовольных. Плавающий курс у них , как же. Плавает , но в четко очерченной кое кем проруби и по заданным координатам.
Surfer
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