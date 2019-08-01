Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.
Дивися повний текст НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:11
НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:27
проблема отпала сама штаты четко сказали пока кофеман с богданом рулит Украиной не видать вам баксов
Додано: П'ят 02 сер, 2019 15:14
Какая-то дурацкая отмазка: даже при плавающем курсе валютные интервенции никто не отменял. Выше 28.5 они ему почему-то проваливаться не давали, а обратно вот оно что оказывается...
Додано: П'ят 02 сер, 2019 16:03
Ага, а за 3 дня выкупить на межбанке пол миллиарда $, хотя весной по 10-20 лямов покупали - ни разу не сопротивление усилению гривны
Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:34
По их же словам - не сопротивление. Просто воспользовались удачным курсом для пополнения резервов.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:29
Re: НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко
Укреплявшуюся гривну четко стопонули ровно на психологической отметке в 25,00 после заявления главы минфина и прочих недовольных. Плавающий курс у них , как же. Плавает , но в четко очерченной кое кем проруби и по заданным координатам.
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