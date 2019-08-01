НБУ не буде стримувати зміцнення гривні, - Пономаренко

С такой курсовой политикой Новый Год ожидаем с курсом по "50", даже если индекс Доу-Джонса упадёт в 2 раза.
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Додано: Суб 03 сер, 2019 00:51
С такой курсовой политикой Новый Год ожидаем с курсом по "50", даже если индекс Доу-Джонса упадёт в 2 раза.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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