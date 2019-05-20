У держбюджеті 2019 передбачено 833,4 млн грн на житло для військовослужбовців.
Дивися повний текст Військовослужбовцям побудували житла на 360 млн грн з виділених 800 млн.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:13
Військовослужбовцям побудували житла на 360 млн грн з...
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Дивися повний текст Військовослужбовцям побудували житла на 360 млн грн з виділених 800 млн.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:13
Создать систему доступного кредитования, процент погашения зависимо от выслуги. Безоплатного жилья быть не может, только злоупотребления за которые не отвечают
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