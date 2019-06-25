Всі тендери на купівлю дизельного пального, які оголосила державна Укрзалізниця, заблокували скаргами окремих гравців ринку.
Дивися повний текст Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23
Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального
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Дивися повний текст Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального.
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23
После стаканов по 2 тысячи и полотенец по 3 тысячи как бы верить железной дороге ..... Скорее я поверю, что опять своих протягивают, и не все на это готовы закрывать глаза.
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