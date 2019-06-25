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Укрзалізниці заблокували всі
тендери на купівлю пального

Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23

Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального

Пропонуємо до обговорення:
Всі тендери на купівлю дизельного пального, які оголосила державна Укрзалізниця, заблокували скаргами окремих гравців ринку.

Дивися повний текст Укрзалізниці заблокували всі тендери на купівлю пального.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:23

После стаканов по 2 тысячи и полотенец по 3 тысячи как бы верить железной дороге ..... Скорее я поверю, что опять своих протягивают, и не все на это готовы закрывать глаза.
Igorten
 
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