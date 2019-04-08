ДТЕК встановив три швидкісних зарядних станції STRUM для електромобілів на Дніпровській трасі до Полтави.
Дивися повний текст На автотрасі між Києвом і Полтавою встановили зарядки для електромобілей (карта).
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:09
На автотрасі між Києвом і Полтавою встановили зарядки...
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Дивися повний текст На автотрасі між Києвом і Полтавою встановили зарядки для електромобілей (карта).
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:09
Nissan Leaf 24 кВт по 8 грн кВт = 192 грн за 100 км
Авто на газу 9 л по 12 грн = 108 грн за 100 км.
Объясните, пожалуйста, на что делает расчет СТРУМ при тарифе в 8 грн за кВт?...... При 4 грн и то будет на равне с газом.
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