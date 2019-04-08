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На автотрасі між Києвом і
Полтавою встановили зарядки...

На автотрасі між Києвом і Полтавою встановили зарядки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:09

На автотрасі між Києвом і Полтавою встановили зарядки...

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК встановив три швидкісних зарядних станції STRUM для електромобілів на Дніпровській трасі до Полтави.

Дивися повний текст На автотрасі між Києвом і Полтавою встановили зарядки для електромобілей (карта).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:09

Nissan Leaf 24 кВт по 8 грн кВт = 192 грн за 100 км
Авто на газу 9 л по 12 грн = 108 грн за 100 км.
Объясните, пожалуйста, на что делает расчет СТРУМ при тарифе в 8 грн за кВт?...... При 4 грн и то будет на равне с газом.
valery_zvirko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:02

  valery_zvirko написав:Nissan Leaf 24 кВт по 8 грн кВт = 192 грн за 100 км
Авто на газу 9 л по 12 грн = 108 грн за 100 км.
Объясните, пожалуйста, на что делает расчет СТРУМ при тарифе в 8 грн за кВт?...... При 4 грн и то будет на равне с газом.


У меня старенький Лацетти 1.8 берёт бензина по трассе 7л. Х 30гр = 210 грн за 100 км.
Вопрос: нафига мне тот электрокар? Чтобы экономить 18грн ?
warlamp
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