|
|
Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Посадовий оклад залежить від посади кожного законодавця.
Дивися повний текст Скільки зароблятимуть нові нардепи (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90122
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:12
Зачем нам 450 депутатов?
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2469
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|260
|
|
|5055
|271620
|
|
|1
|44
|